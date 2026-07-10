Alan Shearer: É só uma questão de tempo até Cristiano Ronaldo assumir o comando da seleção de Portugal

Parece que o último capítulo da carreira de Cristiano Ronaldo já começou a ser escrito. Após a decepcionante eliminação de Portugal da Copa do Mundo de 2026 e com “O Don” completando 41 anos, os olhares se voltam para o que virá após a aposentadoria.

Alan Shearer, lenda da Premier League, disse ao site Betfair, em declaração reproduzida pelo jornal britânico “The Sun”: “É uma decisão difícil, pois estamos falando de um gigante do futebol que quebrou todos os tipos de recordes. Admiro sua dedicação, seu estilo de jogo e sua vontade constante de continuar”.

E explicou: “Mas a situação é complicada. Como eu disse antes do torneio, acredito que a maneira como Martínez lida com Ronaldo, seja escalando-o como titular ou substituindo-o, determinará o destino de Portugal nesta Copa do Mundo”.

Scherer acrescentou: “Ele só o tirou de campo em uma partida, não é mesmo? Ramos entrou e marcou um gol, mas ele não o tirou de campo contra a Espanha quando a equipe precisava desesperadamente de um gol, e eu achava que ele deveria tê-lo tirado, mudado o plano e colocado outro jogador; qualquer outro atacante português enfrentaria esse problema também, independentemente de quem fosse substituí-lo, se Ronaldo não se aposentar”.

E continuou: “Ele tem agora 41 anos; não descarto essa possibilidade, mas ficaria surpreso se ele continuasse jogando pela seleção nacional daqui a dois anos. Como vocês sabem, eu sempre saio de cena enquanto a torcida pede mais, e parece que este torneio foi demais para ele e para a Portugal”.

Sobre seu futuro como técnico, Shearer afirmou: “Não sei quais são seus planos após a aposentadoria, mas acredito que, se ele quiser treinar a seleção de Portugal no futuro, será apenas uma questão de tempo até que ele assuma o cargo”.