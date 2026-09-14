Alan Shearer: Bruno Fernandes é lamentável

Alan Shearer, lenda do futebol inglês e maior artilheiro da história da Premier League, criticou Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, por seu papel na expulsão de Phil Foden, astro do Manchester City, com cartão vermelho durante o dérbi de Manchester no último domingo.

Foden recebeu cartão vermelho direto aos 23 minutos após chutar o capitão do Manchester United, deixando o Manchester City com dez jogadores durante a maior parte da partida, que terminou com a vitória dos Citizens por 1 a 0.

A reação de Foden veio depois de Fernandes aparentemente tê-lo chutado primeiro enquanto estava no chão, antes de o craque português se contorcer de dor.

Mesmo assim, Foden foi o único punido, uma decisão que Shearer considerou equivocada.

Shearer afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal "Daily Mail": "Acho que a forma como Bruno Fernandes caiu foi lamentável. Ele ajudou a tirar Foden de campo e, sim, ele o chutou um pouco, mas Bruno Fernandes também chutou Phil Foden".

E acrescentou o ex-atacante do Newcastle: "Se Phil Foden reagisse da mesma forma que Bruno Fernandes, ambos receberiam cartão vermelho. Então, para mim, ou os dois são expulsos ou nenhum deles é".

E prosseguiu: "Ele foi expulso, então foi burrice, certo? Mas Bruno Fernandes fez a mesma coisa, então, para mim, sem dúvida, ambos deveriam ter recebido cartão vermelho se Michael Oliver acha que o chute de Phil Foden merecia expulsão".

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