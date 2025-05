Al Shabab x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Já campeão do Sauditão, time de Benzema entra em campo pela penúltima vez na liga em 2024/25; veja quem transmite o jogo

Al Shabab e Al Ittihad vão a campo nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Al Shabab Club Stadium, em Riad, com transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, gratuitamente no YouTube (clique aqui e confira a programação do dia).

Em sexto lugar no Sauditão, o Al Shabab fez uma boa campanha, mas já não tem mais chances de se classificar para a Champions League Asiática da próxima temporada. Foram 17 vitórias em 32 jogos até aqui e, com apenas uma derrota nas últimas doze rodadas da liga, a equipe buscará encerrar a temporada em alta nos dois compromissos restantes.

Campeão antecipado da Liga Saudita em 2025, o time de Karim Benzema entra em campo para concluir da melhor forma a excelente campanha que fez na competição. O Ittihad perdeu apenas três dos 32 jogos até agora, somando ainda 24 vitórias e cinco empates. Além disso, após o fim do Sauditão, a equipe enfrentará o Al Qadisiya na final da Copa do Rei, no dia 30 de maio.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi justamente na semifinal da Copa do Rei Saudita. Na ocasião, o Al Ittihad venceu por 3 a 2 e garantiu a vaga na decisão. No primeiro turno da liga, mais uma vitória dos comandados de Laurent Blanc, por 2 a 1. Já na temporada 2023/24, o Shabab levou a melhor nos dois confrontos: 1 a 0 em casa e 3 a 1 fora.

Prováveis escalações

Al Shabab: Bushchan; Al Sharari, Shwirekh, Hoedt e Robert Renan; Al Juwayr, Guanca e Podence; Camara, Hamdallah e Carrasco. Técnico: Fatih Terim.

Al Ittihad: Al Mahasneh; Al Shanqeeti, Al Amri, Danilo Pereira e Mitaj; Kanté, Fabinho e Aouar; Al Aboud, Bergwijn e Unai Hernández. Técnico: Laurent Blanc.

Desfalques

Al Shabab

O goleiro Seung-Gyu Kim e o ponta Mohamed Al Thani estão machucados.

Al Ittihad

Karim Benzema, com um desconforto físico, é dúvida para o jogo. O goleiro Rajkovic e o lateral esquerdo Kadesh também são desfalques por lesão.

Quando é?