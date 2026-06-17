Al-Salamy: Mostramos uma outra faceta dos Nashami... e é isso que nos importa antes do confronto contra a Argélia

Jamal Al-Salamy, técnico da seleção da Jordânia, afirmou que a derrota dos Nashama por 1 a 3 para a Áustria, em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026, não reflete a verdadeira imagem do jogo.

Al-Salamy acrescentou, em declarações à rede BeIN Sports, após a partida disputada nesta quarta-feira: “Depois de duas semanas enfrentando a Suíça e, em seguida, a Colômbia, hoje vimos uma outra faceta da seleção jordaniana e estou orgulhoso do desempenho dos jogadores; o resultado não reflete a verdadeira essência da partida”.

Ele continuou: “Sofremos um gol no primeiro tempo e tentamos acompanhar o ritmo deles. Tivemos chances que não soubemos aproveitar e precisamos lidar melhor com isso. Conversamos com os jogadores no intervalo, marcamos o gol de empate e estávamos em nosso melhor momento, mas a interrupção afetou os jogadores mentalmente e alguns pequenos detalhes nos fizeram sofrer o segundo gol”.

Al-Salamy destacou a força da seleção austríaca, dizendo: “A seleção da Áustria conta com jogadores do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, que têm grandes qualidades e são altos. Tentamos virar o placar, mas a sorte não esteve do nosso lado”.

E acrescentou: “Yazan Al-Arab avançou para nos ajudar nos cruzamentos, mas não tivemos sucesso. No geral, foi uma experiência e estou feliz com o desempenho dos jogadores, aos quais agradeci no vestiário”.

E continuou: “A maior prova de que estávamos no nível certo foi o fato de Alwan ter recebido o prêmio de melhor jogador da partida, apesar de estar afastado há cerca de quatro meses”.

Sobre a próxima partida contra a Argélia, Al-Salamy disse: “Nós e a Argélia saímos da primeira rodada com uma derrota, e o mais importante para nós é recuperar a forma física; apresentamos um bom nível na partida contra a Áustria, e isso pode nos ajudar na próxima partida”.

E concluiu: “Vamos disputar uma partida contra nossos irmãos argelinos, que contam com jogadores de destaque. Esperamos estar à altura, apresentar um bom jogo e alcançar um resultado melhor do que o de hoje”.

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Vale lembrar que a seleção da Jordânia disputa a Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em sua história e enfrenta a Argélia em sua segunda partida da fase de grupos na próxima terça-feira, antes de encerrar a primeira fase contra a Argentina no domingo, 28 de junho.

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