Al-Salamy admite: viemos à Copa do Mundo para aprender e nos divertir

O marroquino Jamal Al-Salamy, técnico da seleção da Jordânia, reconheceu a dificuldade do grupo em que os “Al-Nashama” foram sorteados para a fase final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a seleção jordaniana disputará o torneio com o objetivo de ganhar experiência e apresentar uma imagem digna do futebol jordaniano.

A seleção da Jordânia se prepara para participar da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, depois que o sorteio a colocou no Grupo 10, ao lado das seleções da Argentina, Argélia e Áustria.

Os “Al-Nashami” estreiam na competição enfrentando a Áustria no dia 17 de junho, antes de enfrentarem a Argélia no dia 23 de junho, encerrando a fase de grupos com um confronto difícil contra a Argentina no dia 28 de junho.

Em declarações ao canal “BeIN Sports”, Al-Salami falou sobre os amistosos disputados pela seleção jordaniana antes do início da Copa do Mundo: “Os últimos dias representaram nossa última oportunidade de nos prepararmos para a Copa do Mundo, por isso nos empenhamos em disputar partidas difíceis para que os jogadores se acostumassem a enfrentar adversários de alto nível técnico”.

Ele acrescentou: “Os jogos amistosos foram úteis e alcançaram os objetivos que buscávamos; os resultados não eram o único objetivo para nós. O desempenho da seleção evoluiu de jogo para jogo, e todos os jogadores estão prontos. Ainda temos cinco dias antes da primeira partida, e contamos com jogadores capazes de apresentar um nível digno da seleção jordaniana”.

E continuou: “Trabalho com a seleção há dois anos e tenho um bom relacionamento com os jogadores. Aproveitamos os erros que cometemos no período anterior e ainda temos alguns dias para continuar nos preparando da melhor maneira possível para a partida de estreia”.

A seleção jordaniana disputou dois amistosos em preparação para a Copa do Mundo, perdendo para a Suíça por 4 a 1, antes de sofrer outra derrota para a Colômbia por 2 a 0.

Al-Salamy destacou a forte concorrência que aguarda sua equipe na fase de grupos, dizendo: “Se quisermos ser realistas, vamos enfrentar seleções fortes e experientes que têm mais potencial do que nós. Viemos para a Copa do Mundo para aprender e aproveitar essa experiência, pois é uma oportunidade histórica para o futebol jordaniano estar presente neste grande evento mundial”.

E acrescentou: “Enfrentaremos o campeão mundial na última partida, assim como jogaremos contra uma das seleções árabes mais fortes, a seleção argelina, que conta com vários astros, além da seleção austríaca, que se destaca por sua força coletiva e grande disciplina, e que enfrentaremos na partida de abertura”.

O técnico da Jordânia garantiu que sua equipe não sente medo, apesar da força dos adversários, explicando: “Não temos nenhum receio e vamos jogar da maneira que melhor se adapte às nossas capacidades e potencialidades. Conhecemos bem nossos adversários e buscamos causar uma boa impressão e dar o nosso melhor”.

Al-Salamy concluiu suas declarações dizendo: “Esperamos que essa participação abra as portas do profissionalismo para vários jogadores jovens, para que eles sejam o núcleo do futuro do futebol jordaniano nos próximos anos”.