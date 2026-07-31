Al Qadisiyah se aproxima de tirar alvo do Al Ittihad

O clube saudita Al-Qadisiyah está próximo de fechar a contratação de Khalid Al-Ghannam, ponta do Al-Ettifaq, durante a atual janela de transferências de verão, ameaçando assim um dos principais alvos do Al-Ittihad, que colocava o jogador entre suas prioridades para reforçar o elenco.
De acordo com o jornal saudita "Arriyadiyah", as negociações entre o Al-Qadisiyah e o Al-Ettifaq chegaram a um estágio bastante avançado, após o alcance de um acordo inicial entre os dois clubes sobre a transferência do jogador, restando apenas o acerto final com Al-Ghannam sobre as cláusulas de seu contrato pessoal.
O jornal indicou que o Al-Ettifaq receberá uma quantia financeira que varia entre 20 e 25 milhões de riais sauditas pela venda do jogador, enquanto o Al-Nassr ficará com cerca de 25% do valor da transação, conforme a cláusula de revenda que foi acordada quando Al-Ghannam se transferiu para o Al-Ettifaq no início de 2024.
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O Al-Ittihad colocava Khalid Al-Ghannam entre suas principais opções locais durante o mercado atual, porém a crise financeira pela qual o clube passa e sua incapacidade de agir com a flexibilidade necessária deram ao Al-Qadisiyah a oportunidade de avançar sobre o negócio e se aproximar de fechá-lo.
O jornal afirmou que a diretoria do Al-Qadisiyah intensificou suas movimentações nas últimas horas, com o desejo de concluir o negócio rapidamente, prevenindo-se contra a entrada de outros clubes na linha das negociações, especialmente com a proximidade do início das competições da nova temporada.
Khalid Al-Ghannam é considerado um dos principais pontas locais da Liga Roshn Saudita, e o Al-Qadisiyah busca recuperá-lo após anos de sua saída, no âmbito do projeto do clube de reforçar seu elenco com talentos locais de destaque antes da próxima temporada.