Al-Nassr x Al-Taawoun: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Nesta segunda-feira (26), Al-Nassr e Al-Taawoun se enfrentam, às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade, na Arábia Saudita, e possui transmissão ao vivo do Canal GOAT e do Sportv, na TV fechada (confira a programação completa de futebol aqui).

O time da casa ocupa a segunda colocação, enquanto os visitantes estão em quinto, ambos ainda na briga pelas primeiras posições.

Notícias e prováveis escalações

O Al Nassr deixou para trás uma fase instável marcada por três derrotas seguidas e voltou a mostrar força na liga. A equipe reagiu com triunfos diante de Al Shabab e Damac, sendo este último por 2 a 1, resultado que levou o time aos 37 pontos na tabela e o manteve a sete do líder. O ataque segue como principal trunfo, com média elevada de 2,8 gols por jogo na temporada. Em contrapartida, o setor defensivo ainda inspira cautela: o time conseguiu sair sem ser vazado em apenas uma das últimas oito partidas.

Do outro lado, o Al Taawoun segue como uma das boas histórias do campeonato. Presença constante no grupo dos cinco primeiros colocados, a equipe chegou a embalar uma sequência de sete vitórias consecutivas no início da competição, alimentando a expectativa de briga pelo título. O momento, porém, já não é tão sólido. Nas últimas cinco rodadas, foram apenas duas vitórias, e o empate em 2 a 2 com o Al Hazem evidenciou um time competitivo no ataque, mas vulnerável na recomposição defensiva.

Al-Nassr: Bento, Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Saad Al-Nasser, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Ângelo Gabriel, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Taawoun: Mailson, Mohammed Mahzari, Moustapha Sémbène, Muhammad Al-Dossary, Meshal Al-Alaeli, Angelo Fulgini, Aschraf El-Mahdioui, Victor Hugo, Mohammed Al-Kuwaykibi, Roger Martínez, Cristhoper Zambrano. Técnico: Péricles Chamusca.

Desfalques

Al-Nassr

Sem ausências confirmadas.

Al-Taawoun

Sem ausências confirmadas.

Quando é?