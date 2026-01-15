Al-Nassr x Al-Shabab: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Neste sábado (17), Al-Nassr e Al-Shabab se enfrentam, às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade, na Arábia Saudita, e possui transmissão ao vivo do Canal GOAT, Sportv 3, na TV fechada, Band, na TV aberta, além do Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band, pelo Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).
Al-Nassr e Al-Shabab chegam ao confronto em cenários opostos na tabela. Enquanto o Al-Nassr segue firme na briga pela ponta e tenta encurtar a distância para o líder, o Al-Shabab entra em campo pressionado, buscando se distanciar da zona perigosa. Com ataques em bom momento recente, a expectativa é de um jogo aberto e movimentado.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Notícias e prováveis escalações
Al-Nassr sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Al-Hilal em seu jogo mais recente, somando o terceiro revés da temporada. Apesar de abrir o placar com Cristiano Ronaldo, a equipe não conseguiu sustentar o resultado e levou três gols no segundo tempo. A derrota ampliou uma sequência negativa de três tropeços consecutivos, algo raro para um time que vinha dominando o campeonato.
Já o Al-Shabab chega motivado após uma vitória em casa por 3 a 2 sobre o Neom SC, resultado que encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas. Esse triunfo trouxe fôlego ao time, que se manteve dois pontos acima da zona de rebaixamento.
Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Ayman Yahya, Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari, Ângelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix, Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.
Al-Shabab: Marcelo Grohe, Moha Al-Thani, Wesley Hoedt, Josh Brownhill, Saad Balobaid, Unai Hernández, Vincent Sierro, Yacine Adli, Hammam Al-Hammami, Yannick Carrasco, Carlos Júnior. Técnico: Imanol Alguacil.
Desfalques
Al-Nassr
Sem ausências confirmadas.
Al-Shabab
Abderazzak Hamdallah e Mohammed Harbush lesionados.
Quando é?
- Data: sábado, 17 de janeiro de 2026
- Horário: 14h30 (de Brasília)
- Local: AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade, na Arábia Saudita