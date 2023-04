Al-Nassr x Al-Raed ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Time de Cristiano Ronaldo entra em campo nesta sexta-feira (28), pela 24ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Al-Nassr e Abha se enfrentam na tarde desta sexta-feira (28), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Vice-líder do Campeonato Saudita, o Al-Nassr quer recuperar a liderança após ter sido derrotado pelo Al-Hilal na última rodada por 2 a 0. A equipe de Cristiano Ronaldo soma 53 pontos, enquanto o Ittihad lidera a competição com 56 pontos conquistados.

Já o Al-Raed quer voltar a vencer, após três jogos sem vitórias na competição. No período, a equipe sofreu uma derrota, e empatou duas partidas. O Al-Raed ocupa a 11ª colocação no Campeonato Saudita, com 26 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Nassr: Al-Alaqidi; Al-Ghanam, Alamri, Álvaro, Konan; Luiz Gustavo, Sulaiheem; Yahya, Anderson Talisca, Ghareeb; Cristiano Ronaldo.

A-Raed: Al Harbi; Al-Khathlan, Al Doseri, Mohammed Salem, René; Ahmed Zain, Shikabala, Eduardo Henrique, Sultan Farhan, Abdullah Magrshi; Éder.

Desfalques

Al-Nassr

David Ospina, machucado, é desfalque certo.

Al-Raed

Sem desfalques confirmados.

