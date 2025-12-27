Al Nassr x Al Okhdood: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2025/26

Al Nassr e Al Okhdood vão a campo neste sábado (27), às 11h50 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. O jogo será no Al Awwal Park, em Riade, com transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

Líder da competição, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, venceu todos os seus nove jogos na campanha até aqui. Rumo ao seu milésimo gol, CR7 é o artilheiro da Saudi Pro League com 10 gols. Além disso, a equipe de Jorge Jesus vem também de seis vitórias em seis rodadas na fase de grupos da AFC Champions League Two, onde bateu o Al Zawraa, do Iraque, na última terça-feira (24), por 5 a 1.

Por outro lado, o Al Okhdood amarga a 16ª colocação da tabela com apenas cinco pontos conquistados. A equipe, que conta com o volante Petros, ex-São Paulo e Corinthians, e o goleiro Samuel Portugal, ex-Coritiba e Porto, venceu um de seus nove compromissos até aqui e perdeu seis, além de mais dois empates.

O retrospecto recente entre as equipes é bastante favorável ao Nassr. Na última vez em que se enfrentaram, Sadio Mané fez quatro gols e a partida acabou em 9 a 0. Antes disso, o Al Nassr venceu por 3 a 1, 3 a 2 e 3 a 0.

Prováveis escalações

Al Nassr: Al Aqeedi; Al Ghanam, Al Amri, Inigo Martínez e Ayman Yahya; Ângelo, Alkhaibari, Brozovic e Wesley; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Okhdood: Samuel Portugal; Saeed Alyami, Gokhan Gul e Al Qaydhi; Abo Abd, Pedroza, Petros, Mateo Borrell e Al Salem; Blaz Kramer e Khaled Narey. Técnico: Paulo Sérgio.

Desfalques

Al Nassr

O zagueiro Mohamed Simakan, o lateral esquerdo Saad Al Nasser, o meio-campista Abdulmalik Al Jaber e o atacante Sadio Mané estão lesionados.

Al Okhdood

O atacante Christian Bassogog está machucado.

Quando é?