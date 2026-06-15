Al-Mohamadi descreve o técnico da Tunísia como “suicida”... e atribui a ele a responsabilidade pela goleada

O ex-jogador de futebol egípcio Ahmed El-Mohamady dirigiu críticas severas ao técnico tunisiano Sabri Lamouchi, considerando-o o principal responsável pela goleada sofrida pela seleção da Tunísia diante da Suécia por 5 a 1, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Al-Mohamadi afirmou, em declarações ao canal “BeIN Sports”, que todos os cinco gols foram resultado de erros defensivos evidentes no posicionamento dos zagueiros e do meio-campo, ressaltando que o terceiro gol foi o ponto de virada decisivo na partida e que o próprio Lmouchi foi quem colocou a Suécia de volta no jogo com suas decisões.

Al-Mahmoudi acrescentou: “Os grandes atacantes estão sempre à espera de erros, e a seleção da Tunísia estava perdendo por 2 a 1, mas mesmo assim continuou a construir jogadas a partir da linha de defesa, apesar dos repetidos erros defensivos”.

E continuou: “A Tunísia enfrentou, desde o início, os melhores atacantes da Premier League, mas os erros sucessivos nas linhas defensiva e de meio-campo, além das substituições suicidas do técnico, contribuíram para facilitar a tarefa da seleção sueca”.

Al-Mohamadi descreveu Sabri Lamouchi como “um técnico com pouca experiência em grandes torneios”, enfatizando que a Copa do Mundo é um nível totalmente diferente e que o técnico não aproveitou o potencial de seus jogadores da maneira necessária, e que suas substituições foram “péssimas”.

Al-Mahmoudi concluiu suas declarações convidando Lamouchi a aprender rapidamente com os erros, dizendo: “Sabri Lamouchi precisa aprender com seus erros nos próximos dois jogos contra o Japão e a Holanda, pois a Tunísia facilitou muito a tarefa para a Suécia”.