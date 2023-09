Equipe comandada por Jorge Jesus retorna a campo pela primeira vez após técnico português ser vaiado pela torcida

Al Jabalain e Al Hilal se enfrentam na tarde desta segunda-feira (25), às 12h (de Brasília), no Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. A partida terá transmissão ao vivo da GOAT, no YouTube.

O Al Hilal chega pressionado para o confronto de volta. Mesmo nas primeiras posições do Campeonato Saudita, o time fiou no 1 a 1 com o vice-lanterna da competição, na sétima rodada, e até protagonizou vaias da torcida para o técnico Jorge Jesus. Se a ideia for reestabelecer a lua de mel entre time e torcida após a chegada de Neymar, que pode começar como titular, uma vitória cairia muito bem.

Do outro lado, o Al Jabalain é o quinto colocado da segunda divisão do futebol saudita, a Division 1. Óbvio, o time chega como grande zebra e terá uma duríssima tarefa pela frente na tentativa de seguir vivo no torneio.

Prováveis escalações

Al Jabalain: Não divulgado.

Al Hilal: Moha Al Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al Bulayhi, Hassan Tambakti e Yasser Al-Shahrani; Rúben Neves e Salman Al Faraj; Malcom, Michael e Neymar; Aleksandar Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Jabalain

O Al Jabalain não possui desfalques divulgados.

Al Hilal

O Al Hilal também não.

