Al-Ittihad x Nasaf Qarshi: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões da Ásia 2025/26

Al-Ittihad e Nasaf Qarshi se enfrentam nesta terça-feira (23), às 15h15 (de Brasília), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4na TV fechada e do Disney+via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após eliminar o Al Shabab por 4 a 1 e avançar à semifinal da Copa do Rei Saudita, o Al-Ittihad volta suas atenções para a disputa da Liga dos Campeões da Ásia. Em oitavo lugar do Grupo Oeste, com seis pontos, a equipe de Karim Benzema quer se manter na zona de classificação para o mata-mata. Em cinco jogos, acumula duas vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Nasaf Qarshi está em busca da primeira vitória no Grupo Oeste. Na lanterna, sem nenhum ponto conquistado, a equipe acumula cinco derrotas seguidas.

Al Ittihad: Rajkovic, Al Shanqeeti, Simic, Danilo Pereira, Mitaj, Kanté, Fabinho, Ahmed Al-Ghamdi, Bergwijn, Diaby, Benzema.

Nasaf Qarshi: A. Ne’matov, Mukhammediev, Eshmurodov, Davronov, Nasrullavey, Mukhiddinov, Bakhromov, Ceran, Shala, Nurullaev, Husain Norchaev.

Desfalques

Al Ittihad

Muath Faqueehi está machucado.

Nasaf Qarshi

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Retrospecto recente

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis