Liga dos Campeões da Ásia
team-logoAl-Ittihad
team-logoNasaf Qarshi
Mounique Vilela

Al-Ittihad x Nasaf Qarshi: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões da Ásia 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), no King Abdullah Sports City; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al-Ittihad e Nasaf Qarshi se enfrentam nesta terça-feira (23), às 15h15 (de Brasília), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4na TV fechada e do Disney+via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após eliminar o Al Shabab por 4 a 1 e avançar à semifinal da Copa do Rei Saudita, o Al-Ittihad volta suas atenções para a disputa da Liga dos Campeões da Ásia. Em oitavo lugar do Grupo Oeste, com seis pontos, a equipe de Karim Benzema quer se manter na zona de classificação para o mata-mata. Em cinco jogos, acumula duas vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Nasaf Qarshi está em busca da primeira vitória no Grupo Oeste. Na lanterna, sem nenhum ponto conquistado, a equipe acumula cinco derrotas seguidas.

Al Ittihad: Rajkovic, Al Shanqeeti, Simic, Danilo Pereira, Mitaj, Kanté, Fabinho, Ahmed Al-Ghamdi, Bergwijn, Diaby, Benzema.

Nasaf Qarshi: A. Ne’matov, Mukhammediev, Eshmurodov, Davronov, Nasrullavey, Mukhiddinov, Bakhromov, Ceran, Shala, Nurullaev, Husain Norchaev.

Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Nasaf Qarshi crest
Nasaf Qarshi
NAQ

Desfalques

Al Ittihad

Muath Faqueehi está machucado.

Nasaf Qarshi

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Liga dos Campeões da Ásia - Elite Oeste

Retrospecto recente

ITT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

NAQ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

