Al Hilal x Al Fayha ao vivo e online, onde assistir ao time de Neymar, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Partida tem como grande destaque possível estreia no mundo árabe de Neymar, agora comandado por Jorge Jesus

Al Hilal e Al Fayha se enfrentam na tarde deste sábado (19), às 15h (de Brasília), no King Fahd International Stadium, em Riad, na Arábia Saudita, pela 2ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do BandSports, na TV fechada.

Não poderia ser diferente, a grande manchete para o confronto é a possível estreia de Neymar. O brasileiro foi anunciado como novo jogador do Al Hilal na última terça-feira (15) e tem chances de ir a campo já neste fim de semana, a depender da escalação do técnico da equipe, o português Jorge Jesus, supercampeão pelo Flamengo aqui no Brasil, entre 2019 e 2020.

Na estreia pela Saudi Pro League, na última segunda (14), a equipe triunfou sobre o Abha, assumindo a terceira posição da tabela. Agora, o objetivo é uma segunda vitória consecutiva.

Prováveis escalações

Al Hilal: Al Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulaihi, Al Obaid; Kanno, Neves, Michael, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Malcom (Neymar). Técnico: Jorge Jesus.

Al Fayha: Stojkovic; Al Baqawi, Al Shuwaish, Al Khaibari, Al-Qaydhi; Ricardo, Al Safari, Zidan; Ruiz, Nwakaeme, Majrashi. Técnico: Vuk Rasovic.

Desfalques

Al Hilal

O Al Hilal não possui desfalques divulgados.

Al Fayha

Henry Onyekuru (lesionado).

Quando é?