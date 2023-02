Al Hilal promete a Michael ouvir propostas pelo jogador na próxima janela de transferências

Botafogo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio já tentaram a contratação do atacante junto aos sauditas

Cobiçado no mercado da bola do futebol brasileiro, Michael, do Al Hilal, deseja voltar ao país e já externou isso algumas vezes. Os sauditas, no entanto, recusaram várias ofertas pelo jogador nos últimos meses. A situação pode mudar de figura a partir da próxima janela de transferências, uma vez que o clube prometeu ao atacante ouvir as propostas e avaliar uma venda.

Michael teve dificuldades para se adaptar ao mundo árabe e em menos de seis meses já queria retornar ao Brasil. O Botafogo foi o primeiro a fazer uma oferta pelo jogador ainda no ano passado, mas a diretoria do Al Hilal recusou prontamente. Em seguida, o Corinthians fez uma tentativa, também sem sucesso.

Mesmo com a insistência de Michael em deixar o mundo árabe, os sauditas seguraram o jogador, primeiro porque gostam do futebol do atacante, segundo porque em seguida sofreram um transferban e ficaram impossibilitados de fazer novas contratações por duas janelas.

A punição terminou agora e na próxima janela o Al Hilal poderá fazer novas contratações. O clube quer investir pesado, especialmente após o grande rival, Al Nassr, ter contratado ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O Crescente promete um mercado com muitas chegadas e, por isso, pode atender o desejo de Michael e negociar o atleta com o futebol brasileiro.

Pelo menos ao jogador, foi prometido que no meio do ano o Al Hilal ouviria com atenção os interessados e caso receba uma boa oferta, pode sim negociar o jogador. Neste momento, Palmeiras e Grêmio são os principais interessados. Ambos formalizaram propostas, mas sem sucesso.

O Palmeiras chegou a oferecer US$ 5 milhões, mas ouviu um “não” dos árabes. O Grêmio tentou por empréstimo, o que foi prontamente descartado. A dupla, no entanto, está pronta por uma nova investida e só aguarda uma sinalização do Al Hilal.

Michael já verbalizou que a preferência ao voltar ao Brasil é pelo Flamengo, mas o Rubro-Negro ainda não demonstrou interesse. Caso não haja o desejo do clube em repatriar o atacante, ele possivelmente defenderá outra equipe no Brasil.