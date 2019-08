Al Hilal prepara proposta para tirar Gabriel do Corinthians

Clube da Arábia Saudita já comunicou que aceita desembolsar 5 milhões de euros pelo volante alvinegro

O Al Hilal quer tirar Gabriel do . A Goal apurou que o clube da comunicou nas últimas horas que aceita pagar 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) pelo volante. O já tomou conhecimento do interesse, mas ainda não recebeu a oferta oficial.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Os árabes resolveram buscar o camisa 5 alvinegro tendo em vista a longa e complicada negociação com o colombiano Gustavo Cuéllar, do . As duas opções estão abertas no momento.

O Corinthians, vale lembrar, é dono de 50% dos direitos econômicos de Gabriel, que foi contratado em 2017 depois de duas boas temporadas no arquirrival .