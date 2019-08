Cuellar tem oferta da Arábia e Flamengo já admite negociar o volante

Volante insiste em deixar o clube e diretoria pode encaminhar a venda nos próximos dias

Enquanto a diretoria do se movimenta para tentar fechar a chegada de Mário Balotelli e garantir mais um reforço para a temporada, o clube pode perder Gustavo Cuéllar. O staff do atleta deve apresentar nos próximos dias uma proposta do futebol árabe. A informação foi trazida em primeira mão pelo comentarista Benja, dos canais Fox Sports, e confirmada pela Goal.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Aos 26 anos, o colombiano já havia deixado claro para a diretoria rubro-negra o desejo de ser negociado, mas a falta de propostas vantajosas ao clube foi um entrave. Para manter um dos jogadores mais queridos da torcida, o Flamengo chegou até a propor um aumento de salário, inicialmente recusado pelo atleta.

A grande discussão está em torno do valor que o vai receber. Para aceitar a venda, a diretoria exige ficar com pelo menos 8 milhões de euros.

Caso se confirme a saída de Cuellar, o Flamengo não contratará mais ninguém para a posição pelo menos até dezembro. O foco da diretoria é trazer o centroavante tão sonhado por Jorge Jesus.