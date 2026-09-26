Toda vez que a seleção da Arábia Saudita tropeça, os olhares se voltam rapidamente para alguns nomes que passam a ser alvo das críticas, como se carregassem sozinhos a responsabilidade pelo que acontece dentro de campo, o que abre espaço para questionamentos sobre o futuro de Abdullah Al-Hamdan, atacante da Arábia Saudita, cujo nome passou a estar fortemente presente no centro da polêmica entre os torcedores.

Al-Hamdan, cujo nome tem sido associado a críticas recorrentes por conta de seu rendimento ofensivo, encontra-se diante de um teste difícil, em meio a cobranças da torcida por mudanças em algumas escolhas técnicas e pela busca de soluções mais eficazes no setor ofensivo. Mas será que o atacante carrega sozinho a responsabilidade pela queda do sistema ofensivo, ou se tornou a fachada de uma crise maior do que apenas um jogador dentro da área?

Leia também: Georgios Donis: rígido nas declarações, "acomodado" nas ações

Al-Hamdan na mira das críticas

O debate sobre Al-Hamdan já não se limita à avaliação de seu nível individual, mas se estendeu ao questionamento sobre a utilidade de contar com ele para comandar o ataque da seleção da Arábia Saudita, especialmente quando a equipe não consegue transformar as chances em gols, ou apresenta uma postura ofensiva que não corresponde às ambições de seus torcedores.

Em circunstâncias como essas, o atacante se torna o primeiro a receber a culpa, por ser o responsável direto por marcar gols, embora o sucesso de qualquer jogador nessa posição esteja ligado a diversos fatores, entre eles a qualidade na criação de chances, as movimentações coletivas, a forma de construir as jogadas e o nível de apoio que ele recebe de seus companheiros.

Al-Hamdan paga o preço de uma crise ofensiva?

O problema enfrentado pela seleção da Arábia Saudita não pode ser reduzido ao nome de um único atacante, pois o desempenho ofensivo é um sistema completo que começa na construção do jogo, passa pela velocidade de transição da bola e pela movimentação sem ela, e termina na capacidade dos jogadores de aproveitar as chances diante do gol.

Assim, atribuir a Al-Hamdan sozinho a responsabilidade por qualquer tropeço pode ocultar outros aspectos que precisam de revisão técnica, seja no nível da escolha dos elementos, seja no aproveitamento dos jogadores, seja na forma como a seleção chega ao gol dos adversários.

Entre o direito da torcida e os cálculos do treinador

É direito da torcida saudita exigir um atacante mais eficaz e discutir se Al-Hamdan merece permanecer entre as opções da seleção, pois a competição pelas posições é parte natural do futebol, e não existe jogador que esteja isento de avaliação ou crítica.

Mas a diferença permanece entre criticar o rendimento técnico de um jogador e transformá-lo em bode expiatório sobre o qual se penduram todas as causas do fracasso, especialmente porque a responsabilidade pelos resultados se distribui entre a comissão técnica, os jogadores e todo o sistema.

Sendo assim, a pergunta mais importante permanece: Al-Hamdan terá a oportunidade suficiente de provar suas capacidades dentro de um sistema ofensivo completo, ou se tornará o bode expiatório de uma crise que ultrapassa os limites da posição de centroavante? A resposta não virá de uma única partida, mas da capacidade da seleção da Arábia Saudita de tratar seus problemas técnicos, e do sucesso do próprio jogador em aproveitar as chances e provar que merece vestir a camisa da seleção.