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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Al-Faraj anuncia: Al-Waleed bin Talal se aproxima de uma decisão histórica no Al-Hilal

Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

"O Líder" prestes a viver uma fase excepcional

O príncipe Al-Waleed bin Talal, presidente da Kingdom Holding Company, proprietária do clube Al-Hilal, aproximou-se de uma decisão histórica e sem precedentes no futebol saudita.

O príncipe saudita havia adquirido 70% das ações do Al-Hilal, no último mês de abril, por meio de um contrato vinculante assinado entre a Kingdom Holding Company e o Fundo de Investimento Público saudita.

O jornalista saudita Waleed Al-Farraj afirmou que se espera que o príncipe Al-Waleed bin Talal solicite o aumento de sua participação no clube Al-Hilal para 100%, tornando-se o primeiro clube saudita popular a passar totalmente para propriedade privada.

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Isso ocorre depois que o Ministério do Esporte saudita anunciou, ontem (quarta-feira), a transferência de sua participação de 25% nos quatro grandes clubes (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli) para o Fundo de Investimento Público saudita.

Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

As declarações de Al-Farraj são consideradas importantes, sobretudo porque foram feitas em seu programa "Rotana Sport com Waleed", que ele apresenta pelo canal "Rotana Khalijia", pertencente originalmente ao próprio príncipe Al-Waleed bin Talal.

Vale lembrar que o Al-Hilal é o único dos quatro grandes clubes que deixou o guarda-chuva do Fundo de Investimento Público saudita, com a expectativa de que os outros três clubes o sigam no período que se avizinha.

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