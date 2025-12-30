+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Campeonato Saudita
team-logoAl-Ettifaq
team-logoAl-Nassr
Luigi Vargas

Al Ettifaq x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2025/26

Equipe de CR7 quer manter 100% de aproveitamento na Saudi Pro League; veja quem transmite o duelo

Al Ettifaq e Al Nassr entram em campo nesta terça-feira (30), às 14h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Saudita de 2025/26. O jogo será no EGO Stadium, em Damã, na Arábia Saudita, e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir a Al Ettifaq x Al Nassr online - Canais de TV e transmissões ao vivo

No Brasil, o duelo entre Al Ettifaq e o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, terá transmissão do Canal GOAT, que detém direitos de exibição do Campeonato Saudita, disponível no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Al Ettifaq

Na oitava colocação da Saudi Pro League, o Al Ettifaq chega para o duelo após uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Riyadh fora de casa. A equipe conta com nomes experientes no cenário internacional, como Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool, e Moussa Dembélé, ex-Atlético de Madrid e Lyon.

Notícias do Al Nassr

Com o triunfo na última rodada por 3 a 0 sobre o Al Okhdood, o Al Nassr quebrou um recorde de ser a primeira equipe da história do Campeonato Saudita a vencer os dez primeiros jogos da competição. Com Cristiano Ronaldo traçando rumo ao seu milésimo gol, a equipe de Jorge Jesus quer volta a conquistar a Saudi Pro League após seis edições batendo na trave.

Prováveis escalações de Al-Ettifaq x Al-Nassr

Jogadores machucados e suspensos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

