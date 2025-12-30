Al Ettifaq x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2025/26

Al Ettifaq e Al Nassr entram em campo nesta terça-feira (30), às 14h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Saudita de 2025/26. O jogo será no EGO Stadium, em Damã, na Arábia Saudita, e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir a Al Ettifaq x Al Nassr online - Canais de TV e transmissões ao vivo

No Brasil, o duelo entre Al Ettifaq e o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, terá transmissão do Canal GOAT, que detém direitos de exibição do Campeonato Saudita, disponível no YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Al Ettifaq

Na oitava colocação da Saudi Pro League, o Al Ettifaq chega para o duelo após uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Riyadh fora de casa. A equipe conta com nomes experientes no cenário internacional, como Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool, e Moussa Dembélé, ex-Atlético de Madrid e Lyon.

Notícias do Al Nassr

Com o triunfo na última rodada por 3 a 0 sobre o Al Okhdood, o Al Nassr quebrou um recorde de ser a primeira equipe da história do Campeonato Saudita a vencer os dez primeiros jogos da competição. Com Cristiano Ronaldo traçando rumo ao seu milésimo gol, a equipe de Jorge Jesus quer volta a conquistar a Saudi Pro League após seis edições batendo na trave.

Prováveis escalações de Al-Ettifaq x Al-Nassr Provável escalação Reservas Técnico S. Al-Shehri Provável escalação Reservas Técnico J. Jesus

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa Al-Ettifaq x Al-Nassr

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis