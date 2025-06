Al Ain x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Audi Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Ain e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 22h (de Brasília), no Audi Field, em Washington, pela primeira rodada do grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Veja a programação completa aqui .

Como assistir Al-Ain x Juventus online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

O Al Ain garantiu sua vaga na Copa do Mundo de Clubes ao conquistar a Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2023/24. A equipe dos Emirados Árabes encara o Manchester City na próxima rodada, no dia 22 de junho, e encerra sua participação na fase de grupos diante do Wydad Casablanca, no dia 26.

Já a Juventus participa da competição por meio do ranking da UEFA, que definiu vagas com base no desempenho de clubes europeus nos últimos anos. Na temporada 2024/25, a equipe de Turim terminou o Campeonato Italiano na quarta colocação. Na sequência, a Juve enfrenta o Wydad Casablanca, no dia 22, e, em seguida, o Manchester City, no dia 26. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final do torneio.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; González, Muani.

Al Ain: Patrício; Traoré, Rabia, Yong-woo, Kouame, Erik; Nader, Palacios, Romero; Kodjo, Rahimi.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa Al-Ain x Juventus

Mundial de Clubes - Grupo G Audi Field

Retrospecto Recente

Classificação