Al Ahly x Inter Miami: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Messi Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Al Ahly e Inter Miami se enfrentam neste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pela primeira rodada do grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Representante do Egito no Mundial de Clubes, o Al Ahly garantiu sua vaga no torneio após conquistar três das últimas quatro edições da Liga dos Campeões da África (2020/21, 2022/23 e 2023/24). Seu amplo domínio no continente permitiu que Mamelodi Sundowns e Espérance também se classificassem por meio do ranking. O Al Ahly integra o Grupo A da competição, que conta ainda com Inter Miami, Palmeiras e Porto.

Ao contrário do Al Ahly, que vem acumulando títulos nos últimos anos, o Inter Miami participará do Mundial de Clubes por ter sido escolhido pela FIFA como representante do país-sede do torneio. O principal destaque da equipe é Lionel Messi, que lidera o projeto do clube desde 2023. O elenco ainda conta com nomes como Luis Suárez e Sergio Busquets, além de Javier Mascherano no comando técnico.

Ah Ahly: El Shenawi; M. Hany, Ibrahim, Dari, Attiyat Allah; Ben Romdhane, Ateya, Zizo, Ashour; Trezeguet e Ali.

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Falcón, Martinez, Allen, Cremaschi; Busquets, Segovia; Messi, Suárez, Allende.

Desfalques

Al Ahly

Mohamed Abdallah, Samir Mohamed e Reda Slim estão lesionados.

Inter Miami

Jordi Alba, Gonzalo Luján, Yannick Bright, David Ruiz, Drake Callender e Baltasar Rodriguez estão machucados.

Que horas começa Al Ahly x Inter Miami CF

Mundial de Clubes - Grupo A Hard Rock Stadium

