Al Ahli x Al Taawoun: onde assistir ao time de Firmino, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Duelo é protagonizado por dois times do top-4 do Sauditão; veja tudo o que você precisa saber

Al Ahli e Al Taawoun se enfrentam na tarde deste sábado (16), às 15h (de Brasília), no Prince Abdullah Al Faisal Stadium, pela 6ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube.

O Al Ahli ocupa a quarta colocação do campeonato, com 12 tentos somados em cinco partidas até aqui, e quer chegar à ponta da tabela, atualmente ocupada pelo Al Ahli, que joga na sexta e possui um ponto a mais. A depender de tropeços da equipe de Neymar e do Al Ittihad, Firmino e sua trupe podem terminar a rodada como líderes.

Só que, do outro lado, o Al Taawoun também tem expectativas de liderança. O segundo colocado está empatado em pontos com o Al Ahli e vencer nesta rodada, caso não os transforme em líderes, colocaria, no mínimo, mais pressão nos rivais pelo primeiro lugar.

Prováveis escalações

Al Ahli: Não confirmado.

Al Taawoun: Não confirmado.

Desfalques

Al Ahli

Merih Demiral (suspenso).

Al Taawoun

O Al Taawoun não possui desfalques divulgados.

