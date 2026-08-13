Al-Ahli ou Al-Diriyah? Grande polêmica sobre o destino de Ali Al-Bulaihi

Um clima de polêmica se instaurou em torno de uma possível saída de Ali Al-Bulaihi, zagueiro do Al-Hilal, para o Al-Ahli ou o Al-Diriyah, após o surgimento inesperado de seu irmão na partida desta noite.

O Al-Ahli conquistou uma vitória difícil diante do Al-Diriyah, por um gol a zero, na noite de quinta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Roshn Saudita.

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As arquibancadas do Al-Ahli testemunharam a presença do irmão de Ali Al-Bulaihi, o que provocou um clima de polêmica sobre a possibilidade de transferência do astro do Al-Hilal para um dos dois clubes.

Mas o irmão de Al-Bulaihi apareceu em uma entrevista de televisão pelo programa "Dorina Ghair" para falar sobre o assunto, dizendo: "Sou torcedor do Al-Ahli há muito tempo e compareço às partidas".

E completou: "Sempre tive o hábito de comparecer às primeiras partidas do Al-Ahli na temporada, e estive presente no último jogo contra o Al-Nassr".

E concluiu: "Essa é a natureza do futebol, cada um torce para o que quiser, e eu amo muito o Al-Ahli".

Essa não foi a primeira vez em que o irmão de Al-Bulaihi apareceu durante partidas do Al-Ahli, já que ele já havia chamado a atenção no confronto contra o Al-Hilal na temporada retrasada.