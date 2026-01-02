Al-Ahli x Al-Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025

Al Ahli e Al Nassr se enfrentam neste sábado (02), às 14h30 (de Brasília), no King Khalid Sport City Stadium, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports e GOAT (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na disputa pelo título do Campeonato Saudita, o Al Nassr segue firme na liderança com 31 pontos e busca manter a invencibilidade na competição. Em 11 partidas, a equipe de Cristiano Ronaldo soma 10 vitórias e um empate.

Do outro lado, o Al Ahli, que ocupa a quarta colocação com 22 pontos, também chega confiante após vencer o Al Faiha por 2 a 0 na última rodada.

Al-Ahli: Mendy; Bakor, Roger, Demiral, Madjrashi, Galeno, Atangana Edoa, Al-Juhani, Kessié, Mahrez; Toune.

Al-Nassr: Al-Aqidi; Yahya, Martinez, Simakan, Al-Ghannam; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Wesley; Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Al-Ahli

Sem desfalques confirmados.

Al-Nassr

Não há desfalques confirmados.

