Campeonato Saudita
team-logoAl-Ahli
team-logoAl-Nassr
Mounique Vilela

Al-Ahli x Al-Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (02), no King Khalid Sport City Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Ahli e Al Nassr se enfrentam neste sábado (02), às 14h30 (de Brasília), no King Khalid Sport City Stadium, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports e GOAT (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na disputa pelo título do Campeonato Saudita, o Al Nassr segue firme na liderança com 31 pontos e busca manter a invencibilidade na competição. Em 11 partidas, a equipe de Cristiano Ronaldo soma 10 vitórias e um empate.

Do outro lado, o Al Ahli, que ocupa a quarta colocação com 22 pontos, também chega confiante após vencer o Al Faiha por 2 a 0 na última rodada.

Al-Ahli: Mendy; Bakor, Roger, Demiral, Madjrashi, Galeno, Atangana Edoa, Al-Juhani, Kessié, Mahrez; Toune.

Al-Nassr: Al-Aqidi; Yahya, Martinez, Simakan, Al-Ghannam; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Wesley; Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Campeonato Saudita
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

Desfalques

Al-Ahli

Sem desfalques confirmados.

Al-Nassr

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Campeonato Saudita - Saudi Pro League

Retrospecto recente

AHL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

ALN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/4
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

AHL

Outros

ALN

1

1

Empate

3

Vitórias

8

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

