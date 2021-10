Para Ibrahimovic, Mbappé precisa "querer sangue" dentro dos jogos

Ex-astro do PSG diz amar o talentoso atacante francês, mas não poupou o jovem de suas características alfinetadas

Zlatan Ibrahimovic é muito mais que um jogador de futebol, ele é um verdadeiro personagem do mundo da bola, com frases e ações pouco usuais. No alto de seus 40 anos, o atacante sueco deu seu 'pitaco' a respeito do jovem Kylian Mbappé, que para ele "não está fazendo o suficiente" e avisou que o francês precisa "querer sangue" dentro dos jogos.

Quando perguntado a respeito do que achava de Mbappé no PSG, Ibra lançou o seu modo 'sincerão'.

"Eu o amo [Mbappé], mas ele não está fazendo o suficiente. Ele pode se tornar bom se aprender a se machucar. Ele precisa querer sangue, andar no fogo", declarou o centroavante do Milan ao Telefoot.

A passagem de Ibra pelo PSG foi uma das mais marcantes da história do clube da capital francesa. Ele desembarcou em Paris em 2012 e passou quatro temporadas na França. O PSG foi a equipe que Ibra mais jogou; ali fez 180 jogos, marcou 156 gols e deu 61 assistências.

Cerca de um ano após a saída da Ibrahimovic, o PSG contratava o jovem Mbappé, que tinha sido o destaque do Monaco semifinalista da Liga dos Campeões e campeão da Ligue 1. Os números de Mbappé no time francês são quase tão bons quanto os de Ibra: em 185 jogos, foram 138 tentos anotados e 68 passes para gols.

O experiente atacante sueco ainda deu uma 'fórmula do sucesso' para a grandeza.

"Se cerque com aqueles que dizem que você não é bom o suficiente e você vai melhorar", aconselhou Ibra ao jovem Mbappé.