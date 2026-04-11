Akhomash escapa da “armadilha” do campeão da CAN… e acirra a crise na final da Copa do Mundo de 2030

O jogador internacional marroquino Elias Akhomach, ala do Rayo Vallecano espanhol, gerou grande polêmica nos círculos esportivos espanhóis, após suas recentes declarações nas quais retirou da Espanha a preferência para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, favorecendo o Reino de Marrocos.
Em declarações publicadas pelo jornal espanhol “As”, o jovem jogador de 21 anos afirmou que a final do Mundial tripartido “deve ser disputada no Marrocos”, em clara referência à sua rejeição às tentativas e pressões exercidas pelas autoridades espanholas para convencer a “FIFA” a realizar a final no estádio “Santiago Bernabéu”.
Leia também: Acordo preliminar entre Klopp e o Real Madrid... e Haaland lidera a lista de suas cinco exigências
Akhomach abordou a questão do racismo e dos gritos antimusulmanos nos estádios espanhóis, minimizando o impacto psicológico que isso tem sobre ele, dizendo: “Se eu ouvisse esses gritos ao vivo, me limitaria a rir e não responderia a esses ignorantes”.
O jogador criticou as tentativas de alguns de exagerar esses incidentes, em vez de tratá-los pela via legal ou ignorá-los completamente para cortar o caminho dos agitadores.
No que diz respeito à competição continental, Akhomach demonstrou inteligência ao lidar com as perguntas “capciosas”, recusando-se a encerrar a polêmica sobre o mérito do Marrocos em conquistar o último título da Copa Africana das Nações diante da mídia, afirmando que prefere discutir esses assuntos em reuniões privadas com seus colegas jogadores, em respeito a todos os pontos de vista.
Leia também: Real Madrid boicota a Federação Espanhola: “Não participaremos de uma competição fraudulenta”