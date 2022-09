Ajax x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions feminina

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Liga dos Campeões feminina; veja como acompanhar na TV e na internetna TV e na internet

Ajax e Arsenal se enfrentam na tarde desta quarta-feira (28), no De Toekomst , às 14h (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo no DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após empatarem por 2 a 2 no duelo de ida, quem vencer o duelo desta quarta, em Amstel, ficará com a classificação à fase de grupos da competição europeia.

Escalações:

Escalação do provável ARSENAL FEMININO: Zinsberger; Maritz, Williamson, Rafaelle, Catley; Little, Walti; Foord, Miedema, Mead; Blackstenius.

Escalação do provável AJAX FEMININO: Kop; Kardinaal, De Sanders, Doorn, Verhoeve; Noordam, Spitse, Pelova; Grant, Weerden, Leuchter.

Desfalques

Arsenal

sem desfalques confirmados.

Ajax

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 20 de setembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: De Toekomst, Amstel - HOL