Viktor Tsygankov é oficialmente jogador do Ajax. O clube de Amsterdã anunciou na tarde desta quinta-feira, por meio de seus canais oficiais, que o ucraniano de 28 anos assinou contrato na Johan Cruijff ArenA até meados de 2029. Em Amsterdã, Tsygankov vai jogar com a camisa 11, que assume após a saída de Mika Godts para o Paris Saint-Germain.

“É bom que Viktor tenha assinado conosco”, disse Jordi Cruijff, diretor técnico do Ajax. “Com a chegada dele, trouxemos um jogador experiente que reforça o elenco imediatamente.”

“Além disso, ele conhece a maneira como queremos jogar. Estamos trabalhando para deixá-lo apto a jogar o mais rápido possível.”

O Ajax já havia chegado anteriormente a um acordo em linhas gerais com o Girona sobre a transferência do ponta, que trabalhou antes com o técnico Míchel Sánchez. Segundo relatos, o clube espanhol vai receber um valor ligeiramente inferior a cinco milhões de euros pela transferência e manterá parte dos direitos de transferência.

Tsygankov pode atuar pelos dois lados do ataque. A questão é se ele já poderá estrear neste fim de semana contra o Telstar. Caso contrário, o batismo de fogo virá uma semana depois, diante do PSV, que alguns anos atrás queria contratar o atacante.

Para o Girona, a venda de Tsygankov era muito importante. O clube rebaixado queria tirar o ponta-direita da folha salarial. Além disso, o atacante e seu empregador ainda haviam se desentendido no início deste mês.

Tsygankov se recusou a jogar pelo Girona e compartilhou conversas privadas no Instagram para forçar uma transferência, após o que o clube espanhol iniciou um procedimento jurídico. Agora, portanto, chegou definitivamente ao fim seu vínculo na Espanha, depois de 119 partidas oficiais, 20 gols e 23 assistências.