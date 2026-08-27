Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1078149108.jpgMikolaj Barbanell
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Ajax se reforça oficialmente com Viktor Tsygankov e divulga imediatamente seu número de camisa

Mercado da bola
Ajax
Girona
Ucrânia
A. Tsygankov

Viktor Tsygankov é oficialmente jogador do Ajax. O clube de Amsterdã anunciou na tarde desta quinta-feira, por meio de seus canais oficiais, que o ucraniano de 28 anos assinou contrato na Johan Cruijff ArenA até meados de 2029. Em Amsterdã, Tsygankov vai jogar com a camisa 11, que assume após a saída de Mika Godts para o Paris Saint-Germain.

“É bom que Viktor tenha assinado conosco”, disse Jordi Cruijff, diretor técnico do Ajax. “Com a chegada dele, trouxemos um jogador experiente que reforça o elenco imediatamente.”

“Além disso, ele conhece a maneira como queremos jogar. Estamos trabalhando para deixá-lo apto a jogar o mais rápido possível.”

O Ajax já havia chegado anteriormente a um acordo em linhas gerais com o Girona sobre a transferência do ponta, que trabalhou antes com o técnico Míchel Sánchez. Segundo relatos, o clube espanhol vai receber um valor ligeiramente inferior a cinco milhões de euros pela transferência e manterá parte dos direitos de transferência.

Tsygankov pode atuar pelos dois lados do ataque. A questão é se ele já poderá estrear neste fim de semana contra o Telstar. Caso contrário, o batismo de fogo virá uma semana depois, diante do PSV, que alguns anos atrás queria contratar o atacante.

Para o Girona, a venda de Tsygankov era muito importante. O clube rebaixado queria tirar o ponta-direita da folha salarial. Além disso, o atacante e seu empregador ainda haviam se desentendido no início deste mês.

Tsygankov se recusou a jogar pelo Girona e compartilhou conversas privadas no Instagram para forçar uma transferência, após o que o clube espanhol iniciou um procedimento jurídico. Agora, portanto, chegou definitivamente ao fim seu vínculo na Espanha, depois de 119 partidas oficiais, 20 gols e 23 assistências.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google