São Paulo avalia Antony em pelo menos 30 milhões de euros

Promessa do Tricolor, meia-atacante de apenas 19 anos foi procurado recentemente por Ajax e Arsenal

O São Paulo já tem recebido algumas sondagens de grandes clubes da Europa por Antony e, segundo o Blog Ora Bolas apurou, não pensa em avançar com uma transferência abaixo da casa dos 30 milhões de euros (R$ 129 milhões).

Uma das principais promessas do Tricolor, o meia-atacante de apenas 19 anos foi procurado recentemente por Ajax e Arsenal. Holandeses e ingleses, aliás, deslocaram olheiros para avaliar in loco o desempenho do jovem jogador no Campeonato Paulista.

Antony, recorde-se, teve o contrato renovado com o clube no Morumbi no segundo semestre do ano passado, logo após ser promovido ao time principal. O atual vínculo é válido até setembro de 2023.