Ajax recebe excelente notícia sobre Julian Brandt e Marc-André ter Stegen

O Ajax já pode contar com os alemães Marc-André ter Stegen e Julian Brandt contra o Shelbourne. É o que informa a Voetbal International um dia antes do início da terceira fase preliminar da Conference League.

Ter Stegen e Brandt estão aptos para jogar e podem entrar em ação imediatamente pelo Ajax nesta quinta-feira.

O time de Amsterdã recebe o Shelbourne em casa. Contra os irlandeses, Míchel pode acrescentar muita experiência e qualidade à sua equipe.

Os alemães participaram do treino em grupo do Ajax na manhã de quarta-feira. O craque Mika Godts, que está fortemente na mira do Paris Saint-Germain, também esteve no campo de treinamento.

Godts já acertou pessoalmente com o PSG, que ainda não chegou a um acordo com o Ajax. Jordi Cruijff recusou de forma categórica uma proposta inicial de 45 milhões de euros e, segundo informações, mira um valor de pelo menos 60 milhões de euros.

O duelo entre Ajax e Shelbourne começa na noite de quinta-feira, às 20h. O jogo de volta será disputado na próxima quinta-feira, às 20h45, na Irlanda.

Se a equipe de Míchel levar a melhor sobre o Shelbourne no placar agregado dos dois jogos, FC Noah ou FC Sion aguardará nos playoffs por uma vaga na fase de liga da Conference League.