Ajax pede 50 milhões de euros para negociar David Neres

Ex-são-paulino está na lista de reforços do Guangzhou Evergrande, assim como os compatriotas Malcom, Dudu e Wesley

O Ajax não está disposto a facilitar a saída de David Neres no mercado de inverno na Europa. O Blog Ora Bolas apurou que os holandeses pedem aproximadamente 50 milhões de euros para vender o atacante brasileiro, que recentemente entrou na mira do Guangzhou Evergrande, da China.

De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, o clube chinês teria sinalizado na semana passada com uma proposta de 30 milhões de euros pelo ex-são-paulino, mas, a princípio, o valor foi considerado baixo. As conversas, no entanto, seguem em andamento.

Curiosamente, 50 milhões de euros foi o montante que o Guangzhou recentemente colocou na mesa do Barcelona por Malcom. A negociação envolvendo o ex-corintiano está parada neste momento, porém ainda não foi dada como encerrada.

O Guangzhou Evergrande busca "freneticamente" reforçar o ataque para, em seguida, liberar os também brasileiros Alan e Ricardo Goulart, que já manifestaram interesse de deixar o futebol chinês em 2019. Dudu, do Palmeiras, e Wesley, do Club Brugge, da Bélgica, foram outros nomes analisados - e aprovados - pelo treinador italiano Fabio Cannavaro.