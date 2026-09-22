Ajax mira talento marroquino

O Ajax está no mercado por Ilyas Houira, informou o dinamarquês Tipsbladet nesta terça-feira. No entanto, o talentoso meio-campista também está na lista de diversos grandes clubes europeus, o que faz com que ainda seja incerto se ele vai jogar em Amsterdã.

Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Barcelona também acompanham com muito interesse o meio-campista de apenas 15 anos do FC Copenhague. Houira foi contratado no início deste ano junto ao AGF e assinou contrato até meados de 2029.

Olheiros dos clubes citados acima já estiveram na Dinamarca para observar de perto o cobiçado Houira. Segundo o jornal dinamarquês, também há interesse de clubes da Espanha e da França.

Ajax, Manchester City, Borussia Dortmund e Barcelona já acompanhavam o meio-campista antes de ele assinar com o FC Copenhague. Resta saber se o grande talento já vai optar agora pelo passo rumo à elite absoluta.

Houira tem passaporte dinamarquês e marroquino e foi recentemente convocado para a seleção sub-17 de Marrocos. O armador atuou no último verão europeu pela primeira vez pela seleção sub-16 de Marrocos.

O meio-campista ligado ao Ajax ainda aguarda sua estreia no time principal do FC Copenhague. Ainda assim, no clube dinamarquês, ele já joga e treina com talentos mais velhos do que ele.

Segundo informações, a federação dinamarquesa estaria insatisfeita com o fato de Houira disputar partidas das seleções de base por Marrocos. No entanto, enquanto ele não tiver um passaporte dinamarquês, a federação de futebol da Dinamarca pouco pode fazer.