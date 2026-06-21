Ajax fica de fora: atacante português prefere Lisboa a Amsterdã

O Sporting de Lisboa conseguiu prolongar o contrato de Martim Ribeiro. O atacante de 16 anos era alvo de forte interesse do Ajax, mas decidiu permanecer em seu país natal por enquanto.

O Ajax Showtime e o A Bola noticiaram recentemente o interesse do clube de Amsterdã pelo jovem talento ofensivo, que marcou 11 gols em 26 partidas pela equipe Sub-17 do Sporting na última temporada.

Ribeiro decidiu agora assinar seu primeiro contrato profissional com o Sporting. “Um sonho que se torna realidade”, escreveu ele no Instagram. “É com muito orgulho que assino meu primeiro contrato profissional com o Sporting Clube de Portugal.”

“Agradeço à minha família pelo apoio incondicional e por tornar este momento possível. Agradeço também ao clube e a todos que fizeram parte dessa jornada. Agora é hora de dar tudo de mim por esta camisa”, afirmou Ribeiro.

Ribeiro é o irmão mais novo, cinco anos mais novo, de Rodrigo Ribeiro, que já havia se destacado no Sporting e foi comprado pelo FC Augsburg neste verão por cinco milhões de euros. Na temporada passada, ele já havia jogado na Baviera por empréstimo.

“Espero seguir os passos dele e me tornar ainda melhor”, conta Martim Ribeiro. “Meu maior sonho é ganhar a Liga dos Campeões com o Sporting.”

Recentemente, o Ajax também não conseguiu contratar Bailey Rice, que decidiu permanecer no Rangers FC, apesar de uma oferta de Amsterdã. No entanto, o clube parece estar prestes a se reforçar com o zagueiro Caio Henrique, do AS Monaco.