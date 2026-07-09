Ajax, Feyenoord e PSV não conseguem contratar Emmanuel Fejokwu

Emmanuel Fejokwu dá continuidade à sua carreira no Club Brugge, conforme anunciou o clube belga nesta quinta-feira por meio de seus canais oficiais. O zagueiro de 16 anos chega vindo do West Ham United e assinou contrato de três anos.

Fejokwu nasceu na Holanda, mas mudou-se ainda jovem para a Inglaterra, onde foi formado pelo West Ham.

Sujeito à aprovação administrativa da FIFA, Fejokwu se juntará ao Club NXT. Essa equipe de base disputa a segunda divisão da Bélgica.

No início deste ano, Fejokwu foi fortemente associado aos três principais clubes holandeses. Ajax, Feyenoord e PSV, portanto, ficaram de fora.

O interesse também foi grande fora da Holanda. Clubes como Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e RB Salzburg manifestaram interesse, assim como Inter, RSC Anderlecht, LOSC Lille e AS Monaco.

Na última temporada, Fejokwu atuou pelo West Ham Sub-18. O versátil zagueiro disputou partidas internacionais de base tanto pela Inglaterra quanto pela Holanda.

No futuro, Fejokwu poderá ter que tomar uma decisão importante. No Club Brugge, ele encontrará dois compatriotas: Bjorn Meijer e Ludovit Reis.