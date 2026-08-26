O Ajax está interessado em Yves Bissouma. É o que escreve o jornalista Lassana Camara no X. Michaël N'Cho, agente de Bissouma, já compartilhou essa postagem e parece confirmá-la.

Camara escreve que o Ajax entrou na disputa por Bissouma. O volante de 29 anos está livre no mercado desde este verão, depois que seu contrato com o Tottenham Hotspur expirou.

Aliás, o Ajax não é o único clube que, segundo o jornalista, demonstrou interesse em Bissouma. Istanbul Basaksehir e Celtic também estariam interessados nele.

Bissouma foi levado do Mali para a Europa pelo Lille OSC em 2016. Pelo clube francês, ele acabou disputando 55 partidas oficiais.

Em 2018, o Brighton & Hove Albion o contratou por quase 17 milhões de euros. Lá, o malinês chegaria a 124 jogos em quatro anos.

Em 2022, ele se transferiu para o Spurs por uma taxa de transferência de mais de 29 milhões de euros. Pelos londrinos, o destro disputou 111 partidas. Na última temporada, ele ficou fora por um longo período devido a uma lesão no joelho.

Bissouma, que mede 1,82 metro, também soma 46 partidas pela seleção do Mali. Desde 2024, ele usa a braçadeira de capitão.