Ajax e Feyenoord disputam o cobiçado jogador da seleção croata

O Ajax e o Feyenoord estão de olho nos serviços de Dion Beljo, segundo informa o jornal croata Sportske Novosti. No entanto, os clubes holandeses enfrentam forte concorrência, inclusive da Premier League.

Beljo é um centroavante de 1,95 metro de altura. Nesta temporada, ele marcou 29 gols em 33 partidas pelo Dinamo Zagreb. Além disso, ele registrou mais cinco assistências.

O atacante de 24 anos também já disputou duas partidas pela seleção da Croácia. Anteriormente, ele já havia jogado no exterior pelo Rapid Wien e pelo FC Augsburg.

O Ajax e o Feyenoord terão de enfrentar não apenas um ao outro, mas também o Brighton & Hove Albion na disputa. O clube inglês colocou Beljo no topo da lista.

O técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, tem a mesma assessoria de Beljo. O jornal croata fala de uma “grande quantia” que terá de ser paga.

Atualmente, segundo o Transfermarkt, Beljo está avaliado em cinco milhões de euros. Seu contrato na capital croata vai até meados de 2030.

Além do Ajax, do Feyenoord e do Brighton, o FC Porto e o Sporting de Lisboa também são citados como clubes interessados.