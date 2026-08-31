O Ajax se retirou da disputa por Azzedine Ounahi, informa o setorista do Girona Ivan Quirós. O clube de Amsterdã teria chegado anteriormente a um acordo pessoal com o meio-campista marroquino, mas já não participa mais da corrida por sua assinatura.

Segundo Quirós, o Girona não chegou, neste momento, a um acordo com nenhum clube por Ounahi. Nas últimas horas, Panathinaikos e também o PSV estariam pressionando fortemente por sua contratação do jogador, que tem 55 partidas pela seleção.

O Panathinaikos tenta convencer Ounahi com uma proposta particularmente lucrativa. O clube grego quer torná-lo o jogador mais bem pago do Campeonato Grego, enquanto o PSV também se manifestou de forma contundente.

Com isso, o Ajax parece estar, por enquanto, definitivamente fora da jogada pelo meio-campista. Curiosamente, Quirós escreve que o clube de Amsterdã já tinha até mesmo um acordo contratual com Ounahi, mas, ainda assim, decidiu se retirar das negociações.

Há alguns dias, uma transferência para Amsterdã parecia justamente estar mais próxima. Santi Aouna informou na sexta-feira que Ounahi havia voado para a capital holandesa para ter conversas pessoais com o Ajax, mas isso foi negado pouco tempo depois por outras fontes.

O meio-campista teria se reunido ali com Jordi Cruijff, embora já se destacasse naquele momento que um acordo com o Ajax ainda estava longe de ser certo. Também naquele momento havia vários clubes interessados em Ounahi.

O técnico Míchel Sánchez conhece bem o marroquino de sua passagem conjunta pelo Girona e gostaria de tê-lo em seu elenco. Ounahi jogou uma temporada sob o comando do treinador espanhol, mas não é visto como o volante específico que o Ajax procura há mais tempo.

Enquanto isso, o Girona aguarda para ver como a situação vai se desenvolver na fase final da janela de transferências. Segundo Quirós, o clube espanhol ainda espera que apareça um comprador para Ounahi.