Ajax consegue “doblete” na Holanda com destaque para dupla ex-São Paulo

Antony e David Neres fecham a temporada com chave de ouro com as conquistas da Eredivisie e da Copa da Holanda

O Ajax confirmou neste domingo (02) mais um título do Campeonato Holandês, menos de um mês depois de ter conquistado a Copa da Holanda, chegando ao “doblete” com os dois principais títulos do país. E o feito não poderia ser mais verde e amarelo, com grande destaque para David Neres e Antony, dupla ex-São Paulo que ganha cada vez mais espaço no clube de Amsterdam.

O título deste domingo foi o 35º do Ajax na Eredivisie, o segundo de modo consecutivo - lembrando que na temporada passada o Campeonato Holandês foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus -, aumentando ainda mais a vantagem sobre o PSV, segundo maior campeão nacional com 24 conquistas.

O troféu de hoje veio após goleada por 4 a 0 sobre o Emmen, na Johan Cruijff Arena, que ainda não está recebendo torcedores para assistir às partidas.

Antony - segundo principal garçom do clube na Eredivisie, com oito assistências, e quarto artilheiro, com oito gols -, começou o jogo como titular e depois deu lugar a David Neres, que entrou aos 22 minutos da segunda etapa.

Foto: Getty Images

Mas se não estiveram em campo ao mesmo tempo, os dois jovens brasileiros comemoraram juntos depois, e com estilo, com direito a garrafa de champanhe ainda no gramado e muita festa no vestiário, mostrando entrosamento também fora de campo.

“Estou muito feliz por mais essa conquista com o clube e na minha carreira. O time fez uma campanha excelente, de entrega, e estão todos de parabéns. Sentimos por não ter a presença do torcedor ao longo da competição, mas entendemos que não era possível. Esse título vai para eles”, festejou David Neres.

Desde sua chegada, em 2017, esse foi o quarto título de David Neres pelo Ajax, incluindo a Copa da Holanda deste ano, da qual ele foi o grande herói da final, marcando o gol do título nos acréscimos para selar a vitória por 2 a 1 diante do Vitesse. Já Antony, que teve grandes atuações pela Eredivisie, completa sua primeira temporada pelo clube e já chega a dois títulos.