Ajax chama Ter Stegen de 'Marc' em vez de 'Marc-André': este é o motivo

Quem acompanhou os canais do Ajax nos últimos dias talvez tenha percebido que o novo goleiro é chamado de Marc ter Stegen. Isso embora, até pouco tempo atrás, ele ainda fosse conhecido como Marc-André ter Stegen. O De Telegraaf sabe o motivo.

Na terça-feira, o Ajax anunciou a chegada de Ter Stegen. O próprio goleiro já havia chegado a um acordo com o clube de Amsterdã há algum tempo, mas demorou até que a transferência fosse finalizada.

Agora, isso finalmente aconteceu. O goleiro de 34 anos será emprestado pelo Barcelona nesta temporada.

Na notícia sobre sua chegada, o Ajax falou em Marc ter Stegen. E também nas mensagens e vídeos publicados depois, o clube de Amsterdã não o chamou de ‘Marc-André’, mas apenas de ‘Marc’.

O De Telegraaf sabe o motivo. “Ao que tudo indica, isso aconteceu a pedido do goleiro alemão, que a partir de agora no Ajax se chama Marc ter Stegen”, escreve o jornal. Também no Instagram, por exemplo, o goleiro agora se apresenta como Marc ter Stegen.

Aliás, Ter Stegen não é o único no Ajax que prefere ser chamado de forma diferente da que vinha sendo usada até agora, informa o De Telegraaf. O técnico Míchel passará a ser chamado de Míchel Sánchez.

Dada a preferência do goleiro, o Voetbalzone também passará a escrever ‘Marc ter Stegen’, em vez de ‘Marc-André ter Stegen’. O treinador será chamado pelo Voetbalzone, a partir de agora, de ‘Míchel Sánchez’ na primeira menção, e no restante do artigo apenas de ‘Míchel’.