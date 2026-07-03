Ainda há mais... Números pendentes aguardam a assinatura de Messi contra Cabo Verde

A seleção argentina entra em campo na madrugada de amanhã, sábado, contra Cabo Verde, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em meio a uma série de possíveis recordes, sendo o mais notável aquele relacionado ao astro Lionel Messi, que continua em busca de mais marcas históricas em sua trajetória na Copa do Mundo.

De acordo com as estatísticas da rede “Squawka”, Messi tem a chance de igualar um feito raro: ele pode se tornar o quarto jogador na história da Copa do Mundo a marcar gols em cinco partidas consecutivas nas fases eliminatórias, caso consiga balançar as redes da seleção africana.

Messi pode se juntar ao brasileiro Leonidas (1934-1938), ao húngaro György Sárvási (1934-1938) e ao brasileiro Fafá (1958-1962).

O capitão da Argentina lidera a artilharia do torneio ao lado de Kylian Mbappé, com 6 gols, depois de ter levado o “Tango” a três vitórias na fase de grupos, confirmando sua total prontidão para continuar a jornada.

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Messi, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 19 gols, marcou 5 gols nas fases eliminatórias da edição de 2022, balançando as redes em todas as partidas das fases eliminatórias até a conquista do título, o que lhe dá um impulso extra antes do confronto contra Cabo Verde.

E os números não param por aí: Messi precisa de apenas mais uma assistência para se tornar o jogador com mais assistências na história da Copa do Mundo, já que atualmente está empatado com Diego Maradona com 8 assistências.

Além disso, Messi se tornará o primeiro jogador da história a atingir 30 partidas na Copa do Mundo assim que entrar em campo contra Cabo Verde.

Por outro lado, o técnico Lionel Scaloni disputará sua 100ª partida com a seleção argentina, buscando conquistar sua 73ª vitória desde que assumiu o comando técnico.

A seleção argentina chega ao jogo com um histórico sólido, tendo chegado às fases eliminatórias pela 15ª vez em sua história e pela nona vez nas últimas 10 edições, além de não ter sofrido nenhuma derrota nos últimos 11 jogos eliminatórios entre Copa do Mundo e Copa América.

Além disso, os “dançarinos do tango” vivem um momento de ouro, com 10 vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo 8 partidas sem sofrer gols, o que os torna um dos principais favoritos para continuar a trajetória rumo ao título.