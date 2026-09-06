O internacional marroquino Neil El Aynaoui falou pela primeira vez após sua transferência para o Leipzig, da Alemanha, no âmbito da última janela de transferências de verão, revelando os motivos que o levaram a escolher o clube, sua visão sobre o papel que exercerá no meio-campo, além de detalhes pessoais ligados à escolha da camisa número 21.

O meio-campista, de 25 anos, chegou ao Leipzig no último dia do mercado de transferências, vindo da Roma por empréstimo.

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El Aynaoui disse, em declarações ao site oficial do Leipzig: "Sempre foi meu sonho jogar na Bundesliga por um grande clube como o RB Leipzig. Minhas primeiras conversas com o clube me deixaram com uma boa sensação, e fiquei muito impressionado com ele".

El Aynaoui nasceu na França e se formou na Espanha, antes de seguir sua carreira na França e depois na Itália. No cenário internacional, escolheu representar Marrocos e disputou com a seleção a Copa do Mundo de 2026.

O internacional marroquino não se limita a uma única posição no meio-campo, pois se considera um jogador versátil, capaz de influenciar tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, qualidades que podem se encaixar no estilo do Leipzig, baseado na força física, na pressão e nas transições rápidas.

El Aynaoui disse a esse respeito: "Eu me defino como um jogador híbrido. Posso atuar em várias posições no meio-campo. Gosto de ajudar no ataque e na defesa, e de correr com intensidade pela equipe".

Uma lembrança pessoal

El Aynaoui vestirá a camisa número 21 no Leipzig, um número ligado a uma lembrança pessoal referente a seu irmão mais novo, que nasceu em 21 de agosto.

O jogador marroquino chegou à Alemanha mantendo laços fortes com vários de seus compatriotas internacionais que têm experiência no futebol alemão. Ele recebeu impressões positivas sobre a vida na Alemanha por parte de Achraf Hakimi e Ismael Saibari, o que o ajudou a se convencer de que o Leipzig representava o destino adequado para ele.

El Aynaoui havia passado parte do verão com Saibari, no sul da França, onde o futebol esteve naturalmente presente em suas conversas. E a amizade deles em breve se transformará em rivalidade dentro de campo, entre Bayern de Munique e Leipzig.

Ele disse sobre isso: "Sim, já falamos sobre isso antes. Estou realmente ansioso por esses jogos".

O jogador guarda uma lembrança especial da Copa do Mundo de 2026, que é a vitória sobre a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final, considerada por ele um dos momentos mais marcantes e inesquecíveis de sua carreira.

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