Aimoré x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sexta rodada do Grupo B da competição; veja como acompanhar na internet

Aimoré e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 15h (de Brasília), no Estádio Cristo Rei, pela sexta rodada do Gaúcho sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Líder do Grupo B com 15 pontos conquistados, o Grêmio tenta manter os seus 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada, a equipe tricolor venceu o Riograndense por 8 a 0. Do outro lado, o Aimoré vem de derrota para o São José, por 3 a 0, e ocupa a 4ª colocação do grupo, com nove pontos.

Prováveis escalações

Aimoré: José Otávio, Rafael, Shayron, Lucas, Lorenzo, Mauricio, Robson, Marona, Marcelinho, João, Josué.

Grêmio: Arthur Coneglian, Cristiano, Paulo, Joao Lima, Kaick, José Guilherme, Adryel, Tucho, Cheron, Gustavo.

Desfalques

Aimoré

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?