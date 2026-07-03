O nome “Shobeir” não é mais apenas uma lembrança ligada à participação da seleção egípcia na Copa do Mundo de 1990, mas se transformou em uma história que se estende por duas gerações. Após 36 anos desde que Ahmed Shubair brilhou como goleiro dos “Faraós” na Itália, seu filho Mustafa carrega a bandeira na Copa do Mundo de 2026 e conduz a seleção a uma conquista histórica: a classificação para as fases eliminatórias pela primeira vez.

Em entrevista ao site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Ahmed Shobier relembrou sua participação histórica na Copa do Mundo de 1990, e falou com franqueza sobre seus sentimentos ao ver seu filho defender a baliza da seleção egípcia, além de revelar o único conselho que sempre lhe dá, afirmando que deseja que Mustafa supere tudo o que ele conquistou ao longo de sua carreira internacional.

Memórias inesquecíveis da Copa do Mundo de 1990

Ahmed Shubair começou sua entrevista afirmando que a participação na Copa do Mundo de 1990 continuará sendo um dos maiores marcos de sua vida, mas ressaltou que o mais difícil não foi jogar na fase final, e sim chegar até lá.

Ele disse: “A fase final de 1990 continua sendo um dos maiores marcos da minha carreira, e as lembranças são maravilhosas. Mas o mais difícil para mim não foi participar do torneio, e sim me classificar para ele. Enfrentamos a seleção da Argélia, que era um adversário muito forte, e conseguimos marcar um gol logo no início, após apenas quatro minutos, no Estádio do Cairo; depois, passamos por momentos difíceis até o árbitro apitar o fim da partida”.

Ele acrescentou: “Já na Copa do Mundo em si, acredito que estivemos perto de avançar pelo menos para a segunda fase, mas a falta de experiência nos impediu de alcançar isso”.

Shubair falou sobre os momentos que mais permanecem gravados em sua memória daquele torneio, dizendo: “A partida contra a Inglaterra é a que mais ficou marcada na minha memória, pois foi uma das melhores partidas que disputei ao longo da minha carreira”.

E acrescentou: “Mas, infelizmente, não consigo esquecer o erro que cometi ao lidar com um cruzamento, antes que Mark Wright cabeceasse a bola, que acabou batendo no nosso zagueiro Hisham Yaken e entrando no gol. Sempre que me lembro desse momento, fico triste”.

E acrescentou: “Por outro lado, o que mais me deixa feliz é o grande reconhecimento que recebi no torneio, depois que pesquisas de vários jornais me colocaram entre os melhores goleiros da fase de grupos. São lembranças lindas que não consigo esquecer”.

Não esperava ver o nome de Shubair novamente na Copa do Mundo

Sobre ver seu filho Mustafa vestindo a mesma camisa 36 anos depois, ele disse: “Sinceramente, isso nunca passou pela minha cabeça. Sim, eu sabia que Mustafa Shubair era um bom goleiro e tinha grande potencial, mas não esperava que o nome Shubair voltasse a aparecer na Copa do Mundo depois de todos esses anos, e na mesma posição”.

Shubair revelou seus sentimentos ao ver seu filho defendendo a seleção egípcia na Copa do Mundo, dizendo: “Por natureza, não demonstro meus sentimentos e os guardo para mim, mas naquele momento muitas emoções se misturaram dentro de mim: orgulho, satisfação, alegria, amor, lágrimas e preocupação”.

E acrescentou: “Confesso que a ansiedade e o nervosismo foram maiores do que o medo que senti por ele, porque sei o peso da responsabilidade e das pressões que um goleiro da seleção egípcia carrega. Mas Mustafa é corajoso e sabe assumir essa responsabilidade”.

Shubair comentou sobre as comparações que começaram a surgir entre ele e seu filho após o brilhante desempenho deste último contra a Bélgica, afirmando que não gosta dessas comparações. Ele disse: “Na verdade, o desempenho brilhante de Mustafa contra a Bélgica não me surpreendeu. Depois de seu excelente desempenho contra a Espanha e o Brasil nos dois amistosos, senti que ele teria uma boa participação no torneio”.

E acrescentou: “Não gosto da comparação entre nós, seja como pai ou como ex-goleiro, porque o futebol mudou muito entre os anos de 1990 e 2026... Mas vejo que Mustafa é muito melhor do que eu. Ele é um grande goleiro, tem uma visão excepcional do campo, joga melhor com os pés e tem uma confiança enorme.”

Uma palavra que sempre repito

E sobre o conselho que dá ao filho antes das partidas, ele disse: “Na verdade, não falo muito, limito-me sempre a uma única palavra: aproveite... Repito isso constantemente, seja antes dos jogos do campeonato nacional ou da Copa do Mundo. Sempre rezo por ele e peço que aproveite o futebol, porque acredito que, quando o jogador se diverte com o que faz em campo, ele mostra o melhor de si”.

Shubair enfatizou que não deseja apenas que seu filho repita a façanha de não sofrer gols, mas que também a supere. Ele disse: “Com certeza, espero que ele não sofra gols, especialmente na próxima partida contra a Austrália... Também espero que a partida não vá para os pênaltis, pois isso é desgastante e difícil para todos nós”.

E continuou: “É claro que espero que ele alcance uma conquista ainda maior do que a que eu alcancei. Se ele jogar contra a Austrália, se tornará o goleiro com mais partidas pela seleção egípcia na história da Copa do Mundo, ao disputar quatro partidas. Desejo a ele, e a todos os goleiros que representam a seleção, boa sorte”.

Sobre o feito histórico alcançado pela seleção egípcia ao se classificar para as oitavas de final pela primeira vez, ele disse: “Sim, eu esperava isso, porque a seleção egípcia conta com jogadores de alto nível e com grande potencial... Eu estava confiante na capacidade deles de se classificarem, e espero que continuem sua trajetória e alcancem mais conquistas”.

Shubair encerrou sua entrevista com suas previsões para o confronto contra a Austrália nas oitavas de final, dizendo: “Prevejo que será uma partida difícil, não do ponto de vista técnico, mas o maior desafio será físico, dada a força física dos jogadores da seleção australiana. No entanto, confio em nossos jogadores e em sua capacidade de fazer uma boa partida e garantir a classificação, e desejo a eles todo o sucesso”.