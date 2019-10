Agustin Almendra: o "novo Riquelme" do Boca pronto para uma grande venda à Europa

Comparado a um dos grandes craques da história do futebol argentino, o garoto está sendo especulado em Barcelona, PSG e Manchester City

Tem alguma coisa de diferente acontecendo com jogadores nascidos em 2000 que são da base do .

Primeiro, apareceu Facundo Colidio, que deixou Buenos Aires para ir a em um negócio de oito milhões de euros, mesmo sem nunca ter atuado pelos profissionais do Boca.

Agora, entretanto, tem Agustin Almendra.

Um jogador que sempre se destacou nas categorias de base e se tornou peça importante do elenco profissional do Boca, antes de completar seu 20º aniversário.

Não foi surpresa pra ninguém que, dada as suas grandes atuações no meio de campo, equipes europeias estão de olho no jogador, e é esperado que Almendra se torne a maior venda do Boca Juniors quando for vendido.

Nascido em San Francisco Solano, uma cidade na região sul da Grande Buenos Aires, Almendra começou sua carreira no futebol cerca de 15 quilômetros dali, em Lanús. Foi lá onde ele conheceu seu mentor, Roberto Madoery, que conseguiu uma oportunidade na base do Independiente para o garoto.

Entretanto, quando o Boca ofereceu uma vaga para Madoery dentro de suas categorias de base, o técnico propôs que Almendra o acompanhasse.

Enquanto treinava no Boca, Almendra também atuou durante um ano na Liga Metropolitana, um campeonato amador, em seu bairro, representando o Club Social y Deportivo 7 de Agosto.

"Jogadores jovens como ele são raros," rememorou Diego Meirinho, técnico daquele time. "Era algo extraordinário. Ele tinha uma maneira especial correr, e ainda a mantém. Ele acelera e não dobra os joelhos - é muito estranho!"

Com apenas 13 anos, Almendra finalmente conseguiu se dedicar inteiramente as categorias de base do Boca, jogando pelo sub-14. Na sua primeira temporada, ele venceu o campeonato nacional. No ano seguinte, conquistou o bicampeonato, com os sub-15. Em 2017, também venceu a competição com o time sub-17.

"Nós vimos nele as mesmas coisas que nós vimos em Riquelme, no jeito que ele controla a bola", disse Roberto Passucci, seu técnico no sub-16.

"Quando ele atua no meio de campo e levanta a cabeça, ele é maravilhoso."

Em 2017, Almendra assinou seu primeiro contrato profissional e começou a treinar com os aspirantes do clube. Em menos de um ano, ele foi convidado para participar da pré-temporada da equipe pelo então técnico Guillermo Barros Schelotto, e em abril, estreou entre os titulares pela primeira vez, contra seu ex-clube, o Independiente.

Ele participou de mais três partidas vindo do banco naquela temporada, ao passo que as comparações com Rodrigo Bentancur, ex-jogador do Boca e atual estrela da Juve, estavam cada vez mais frequentes.

Bom protegendo sua área e participando da construção ofensiva da equipe, Almendra é a epítome do que é o meiocampista moderno. Um jovem que é muito bom em desarmes, perigoso no um contra um, com um passe muito bom, ao mesmo tempo que também é uma ameaça chutando de fora da área.

Desde sua temporada inicial, Almendra vem se tornando um jogador chave para o Boca, até chegando a ser titular no segundo jogo da final da diante do em 2018, no Santiago Bernabéu.

Seu primeiro gol pelo clube chegou sete meses antes, conquistando uma vitória ao marcar no último minuto numa partida contra o Club Atletico Union.

Almendra tem tido seus problemas com lesões no tornozelo, o que significa que nem sempre o jovem atua como titular, mas isso não diminuiu o interesse de equipes como o , o , o e o no garoto.

O Barça – junto com o – foram conversar com o Boca em janeiro deste ano para tentarem contar com os talentos do atleta.

Enquanto isso, parecia que a seria seu provável destino, já que o presidente do Boca, Daniel Angelici, disse a uma rádio: "Nós temos vários clubes interessados em Almendra, mas o Napoli fez a proposta mais concreta que recebemos até agora. Nós estamos analisando as propostas, mas é muito provável que ele vá para a Europa."

No final, ele acabou ficando, e seu valor estimado no mercado de transferências atual é de 27 milhões de euros. Mesmo com o tamanho das cifras, o Atlético de Madri estaria considerando fazer uma proposta.

Chamado de "novo Riquelme" desde muito jovem, o peso das expectativas recaem sobre Almendra desde que ele chegou ao elenco profissional do Boca.

O jovem teve uma postura ímpar para lidar com a pressão até agora e deve continuar tendo essa maturidade quando se transferir para a Europa num futuro nem tão distante.