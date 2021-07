Aguirre revive, como técnico, pesadelo que viveu em Inter x Olímpia de Libertadores

Exatamente como em 1989, equipe colorada e Aguirre viram time perder pênalti no tempo regulamentar antes de cair nos pênaltis para o Olímpia

Diego Aguirre estava no banco de reservas. O Beira-Rio viu um jogo aberto e cheio de gols no encontro entre Internacional e Olímpia, do Paraguai, pelo mata-mata da Libertadores da América. Mas foi uma noite triste para os colorados, que chegaram a desperdiçar um pênalti no tempo regulamentar da partida antes de serem eliminados nas cobranças alternadas após os 90 minutos.

O parágrafo que abre este texto não é sobre o jogo que aconteceu neste 22 de julho de 2021. Foram várias as diferenças entre o que aconteceu naquele 17 de maio de 1989, em um jogo de semifinal, em relação ao cenário atual. Para o Inter, sua torcida e Diego Aguirre, contudo, isso pouco importa, uma vez que o desfecho foi exatamente o mesmo. Com muitos contornos de crueldade, apesar de ter sido um confronto válido pelas oitavas de final. Após dois empates sem gols, o Inter foi eliminado da Libertadores 2021, nos pênaltis, para o Olímpia dentro do Beira-Rio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes de falarmos sobre as cruéis coincidências do destino, alguns comentários sobre este último Inter e Olímpia. O time gaúcho era favorito, bastava apenas vencer. E esteve muitas vezes perto da vitória. A equipe gaúcha terminou o jogo com 17 finalizações, cinco delas na direção da meta paraguaia e o goleiro Daniel precisou fazer apenas uma defesa no tempo regulamentar.

A profusão de chances incríveis desperdiçadas parecia se encaminhar para um fim quando o árbitro deu pênalti de Salazar em Taison. Edenílson foi para cobrança. O meio-campista colorado jamais havia desperdiçado um penal dentre as suas 14 cobranças anteriores. Mas, como diz o ditado, para tudo há uma primeira vez.

Edenílson bateu no canto esquerdo de Aguilar, que defendeu com a mão estendida enquanto seu corpo já começava a passar da linha da bola. Era como se tudo apontasse para a impossibilidade de o Inter avançar. A definição foi para os pênaltis. Justamente como havia acontecido em 1989, depois que o Olímpia venceu no Beira-Rio depois de ser derrotado no Paraguai.

1989 semifinal de Copa, asi Olimpia eliminó al Inter de Taffarel y alcanzo entonces su tercera final. pic.twitter.com/HxQi80lK8C — Olimpista Feliz (@OlimpistaF) May 5, 2021

Naquele 1989, o atacante Diego Aguirre começou o jogo no banco de reservas e entrou no lugar de Dacroce. E lamentou quando Nilson Pirulito desperdiçou um pênalti com o placar ainda em 2 a 2. Agora em 2021, o técnico Diego Aguirre acompanhou a disputa de penais abraçado a um membro de sua comissão técnica. Naquele 1989, Leomir foi quem desperdiçou a única cobrança colorada – que tomou o caminho do goleiro Almeida. Agora em 2021, Thiago Galhardo chutou para muito longe, longe do gol.

(Foto: Getty Images)

O Inter já havia reencontrado e vencido o Olímpia na Libertadores, nesta fase de grupos, com um placar agregado de 7 a 1, mas Aguirre ainda não era o treinador. O futebol tem todas as suas estatísticas, preparação, dedicação e estudo. Mas também tem daquelas coisas que só acontecem dentro do futebol. O roteiro da trinca Internacional, Aguirre e Olímpia provou ser uma destas coisas únicas.