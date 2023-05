Águia de Marabá x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Paraense

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), pelo jogo de ida da final do Parazão; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), e TV Brasil (PA), na TV aberta, e no YouTube (da Cultura PA), na internet.

Depois da derrota para o Amazonas por 2 a 1 na Série C, o Remo volta a sua atenção para a final do Parazão. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo A, com 21 pontos, enquanto nas quartas de final deixou para trás o Caeté por 6 a 3 no agregado.

Do outro lado, o Águia de Marabá terminou na vice-liderança do Grupo B com 15 pontos, enquanto no mata-mata eliminou o Castanhal por 4 a 1 no placar agregado, e o Paysandu nos pênaltis por 4 a 2.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Patrick, Danilo e Wander; Alan Maia e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guera, Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Galdezani, Pablo Roberto; Jean Silva, Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?