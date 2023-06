Águia de Marabá x Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Nacional duelam na noite desta quarta-feira (7), no estádio Zinho Oliveira, às 20h (de Brasília), pel sexta rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão do portal F.Sports TV, no streaming.

Em segundo lugar com 10 pontos, o Águia de Marabá vem de um empate. Já o Nacional ganhou no jogo passado e assumiu a liderança, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel, Bruno Limão, Wander, Betão, Luan, Gabriel, Alan, Castro, Rodrigo, Evandro e Danilo Cirqueira.

Nacional: Jonathan, Gilmar, Paulino, Davy, Wendel, Jose, Clayton, Icaro, Italo, Iury e Erico.

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Nacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?