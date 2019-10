Agüero sobre Guardiola no City: "tive que mudar meu jogo, não tive opção"

Atacante argentino vê sua maneira de jogar hoje em dia completamente diferente de antes da chegada de Pep

Sergio Agüero falou que a chegada de Pep Guardiola ao Manchester CIty trouxe muitas mudanças no seu estilo de jogo, de acordo com o The Sun. As demandas do treinador espanhol no começo foram difíceis de serem assimiladas pelo atacante argentino, mas hoje ele olha para trás e aponta que seu modo de atuar é completamente diferente de antes de Pep.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Pep me pediu para tentar um novo jeito de jogar e eu tive que me adaptar. Não foi fácil, mas eu não tinha escolha. Meu jogo é totalmente diferente hoje do que eu fazia há anos no City. Uma transformação total. Naquele jantar nós conversamos sobre muitas coisas", disse Agüero, se referindo ao jantar oferecido por Guardiola para ele no começo da passagem do espanhol pelo City. Foi ali que ele entendeu o que o treinador esperava dele.

"Adiamos por algumas vezes, mas quando finalmente nos encontramos, conversamos sobre o trabalho por mais ou menos 20 minutos. Passamos o resto da refeição conversando sobre outras coisas, família, vida em geral", contou Agüero.

Mais artigos abaixo

Ele falou mais especificamente sobre os primeiros dias de Guardiola na equipe inglesa e contou que depois de um tempo conseguiu entender o estilo de jogar e de ser do técnico catalão.

"Quando Pep chegou, fiquei um pouco surpreso com a intensidade dele, nem sempre era fácil entender o que ele queria. Pode parecer que ele está colocando muita pressão em você. Você começa a pensar 'eu tenho que jogar bem' e só acaba colocando ainda mais pressão em si mesmo. Mas eu entendi bem rápido que é assim que ele é. Pep é super intenso. Ele não vai deixar você sozinho por um segundo. Não há dias de folga", revelou o maior artilheiro da história do .