Aguero nem assiste mais a futebol: "Quero jogar, mas tenho medo"

O ex-atacante Sergio Aguero, que foi forçado a se aposentar do futebol por conta de um problema no coração, revelou que, apesar de pensar em voltar aos gramados, sabe que não é possível isso acontecer mais.

O argentino insistiu que agora é hora de relaxar, embora comece a considerar que tipo de papel ainda poderá desempenhar no futebol no futuro, especialmente na seleção argentina.

Em entrevista à TYC Sports, Aguero disse: "Hoje quero jogar, mas estou com medo. Treinei toda a minha vida ao máximo e em grandes competições. Não assisto futebol ou notícias, não me importo com o que está acontecendo."

"Eu me concentro no que mais gosto com meus amigos. Voltar a jogar me vem à cabeça de vez em quando, mas sei que é algo que não posso fazer. Disseram-me que tive sorte porque poderia facilmente ter um ataque cardíaco. Agora é hora de relaxar, estou feliz com o que estou fazendo."

O ex-atacante revelou anteriormente que está conversando com o técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, sobre assumir algum cargo na comissão técnica na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Aguero tratou de comentar sobre o assunto: "Ainda estamos conversando sobre o papel que terei. (O presidente da federação argentina, Claudio Tapia) sempre foi legal comigo e me pediu para vir."

"Vamos conversar mais um pouco para ver se vou ao sorteio da Copa do Mundo. Estarei lá com os jogadores, me dou muito bem com eles. Estarei lá com eles e ajudando com situações tensas."

Aguero sofreu uma arritmia cardíaca enquanto jogava pelo Barcelona, no dia 30 de outubro de 2021. Dois meses depois, o atacante anunciou sua aposentadoria do futebol por conta desse problema no coração.